MILAN NEWS – Vincere senza subire goal: è questo l’imperativo di oggi per il Milan di Gennaro Gattuso. Sia per chiudere positivamente prima della sosta, sia per rompere un andazzo che ora inizia a pesare. Perché il Diavolo, finora, è l’unica squadra in Serie A ad aver incassato sempre un goal nelle prime sette apparizioni.

Adesso, contro un Chievo che si presenta come una vittima sacrificale, è il momento di rompere il tabù. Anche i precedenti sono favorevoli in tal senso. Come infatti sottolinea il Corriere dello Sport di oggi, in 16 partite disputate a San Siro i veneti non sono mai riusciti a vincere. I rossoneri hanno piuttosto concesso ai gialloblù appena punti in altrettanti pareggi, con trentanove gol fatti e undici subiti. Un vero e proprio record per quanto riguarda il campionato italiano. L’ultimo risultato positivo dei clivensi in Lombardia, tra l’altro, è datato addirittura 28 marzo 2004: 2-2, con Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko che evitano una sconfitta nei 15 minuti finali. Da allora, una striscia da urlo con 13 partite sempre gonfiando la rete.

Il Milan quindi riparte da qui, dal suo amuleto. Dopo le vittorie preziose con Sassuolo e Olympiacos, serve la conferma definitiva per scacciare via i fantasmi e passare una sosta serena in vista del derby che sarà l’esame finale.

Redazione MilanLive.it

