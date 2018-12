BOLOGNA MILAN STREAMING – Bologna-Milan chiude la 16° giornata di Serie A e si gioca martedì 18 dicembre 2018. I rossoneri sono chiamati a vincere dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Olympiacos. La squadra è in lotta per il quarto posto e dare continuità, anche perché dietro è bagarre fra Lazio e Roma.

Bologna Milan, dove vederla in tv e streaming

Bologna-Milan è un’esclusiva Sky Sport. Ampio pre e post partita. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A.

Bologna-Milan in streaming sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, servizio che consente di vedere tutti i programmi tv su PC e dispositivi mobili.

NO AI SITI ILLEGALI CHE TRASMETTONO STREAMING COME ROJADIRECTA

Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione, tra i più utilizzati vi segnaliamo il sito Rojadirecta sito molto noto ma che spesso si corre il rischio ti ritrovarsi problemi ai vostri pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice click.

