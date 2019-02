CALCIOMERCATO MILAN – C’è grande stima e approvazione nel mondo del calcio italiano ed internazionale per Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan.

Il capitano rossonero, promosso da questa stagione al ruolo di leader per la difesa di Gennaro Gattuso. L’ex romanista è ormai dal 2015 un punto importante della rosa del Milan, ma da quest’anno viene considerato ormai il punto di riferimento primario di tutta la squadra, con il tecnico calabrese che ha scelto personalmente di eleggerlo a capitano.

Calciomercato Milan, Romagnoli continua a piacere a Manchester

Non a caso Romagnoli è nome molto attraente per i maggiori club europei. Ad esempio in Inghilterra si era parlato già da diversi anni di un interesse del Chelsea; la squadra di Maurizio Sarri non ha mai fatto mistero di essere attratta dalle qualità del classe 1995. Però, come scrive il tabloid britannico Manchester Evening News, i ‘Blues’ sono praticamente fuori causa per un’eventuale ingaggio di Romagnoli, visto il blocco di mercato imposto dalla FIFA per via delle irregolarità sui trasferimenti dei calciatori minorenni per almeno due sessioni future di calciomercato in entrata.

Chi invece potrebbe continuare ad insidiare il Milan per il proprio capitano è il Manchester United, altra squadra che da tempo è sulle sue tracce, fin da quando era José Mourinho a cercare rinforzi per i ‘Red Devils’. La squadra britannica da tantissimo tempo è alla ricerca di un difensore con le caratteristiche di Romagnoli, ovvero un giovane stopper con elementi di qualità non così banali. Non è da escludere un tentativo concreto a giugno da parte della formazione inglese per il calciatore del Milan, che viene valutato non meno di 50-60 milioni di euro. La volontà della squadra di Gattuso è comunque quella di non cedere assolutamente il suo numero 13.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

