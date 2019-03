MILAN NEWS – Ritornano gli impegni delle Nazionali a partire dalla prossima settimana, con le varie selezioni internazionali che prenderanno parte alla qualificazione ad Euro 2020.

La Spagna del commissario tecnico Luis Enrique dovrà ripartire dopo la delusione dei Mondiali 2018 in Russia, che hanno visto la precoce eliminazione della squadra iberica ad opera dei padroni di casa ai calci di rigore.

Oggi sono arrivate le convocazioni ufficiali della Spagna per le prossime due gare contro Malta e Norvegia, che si giocheranno per l’appunto dal prossimo weekend in poi. Non è presente Jesus Suso, l’attaccante del Milan classe 1993 che però ultimamente non sta andando alla grande a livello di prestazioni e sta passando un momento ancora di indecisione a livello di contratto e di futuro professionale. Una piccola bocciatura per Suso, con la speranza che tale decisione lo porti a migliorare il suo rendimento in rossonero.

⚠ OFICIAL | Lista de convocados para los próximos partidos ante Noruega y Malta. ¡Comenzamos nuestro camino hacia la #EURO2020! #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/32xVAzXwtk — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 15 marzo 2019

