NEWS MILAN – Sarà una settimana atipica in casa Milan, ma pur sempre preziosa dopo le ferite del derby. “Sarebbe stato meglio se non ci fosse stata la sosta, però è giusto che vadano in nazionale”, ha riferito in modo amaro Gennaro Gattuso nel post partita. Perché il tecnico, ora, dovrà rimettere a posto i cocci ma senza una dozzina di giocatori impegnati in giro per il mondo.

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il mister ha intanto concesso due giorni di riposo per riordinare le idee dopo la tensione raggiunta domenica sera a San Siro. Si ripartirà quindi domani alle 15.00, mentre giovedì ci sarà una sola seduta mattutina e venerdì un’amichevole col Chiasso. Appena schiodatasi dall’ultima posizione del campionato svizzero, la squadra del Canton Ticino è guidata da una vecchia conoscenza rossonera: si tratta dell’allenatore veneto Andrea Manzo, ex centrocampista con un’esperienza anche al Diavolo tra il 1983 e il 1987. Dopo la sfida a Milanello, i rossoneri avranno il fine settimana libero e da lunedì inizieranno a preparare la trasferta di sabato prossimo con la Sampdoria.

Redazione MilanLive.it

