Stasera in tv: film e programmi in onda oggi sabato maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi sabato 11 maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Ballando con le Stelle

23:25 – TG1 60 Secondi

23:29 – Ballando con le Stelle

00:30 – TOP tutto quanto fa tendenza

01:10 – TG 1 NOTTE

Rai 2

20:10 – Processo alla Tappa

20:27 – Bologna. Ciclismo – Giro d’Italia 2019 102^ edizione 1a Tappa: Bologna – Bologna S.Luca ( cronometro individuale )

20:30 – TG2 20.30

21:05 – The Rookie – Lo spirito della legge – Giornata in borghese

22:40 – Bull Inferno in cucina

23:25 – TG2 Dossier

00:10 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Le parole della settimana

22:35 – Mussolini il figlio del secolo

23:45 – TG Regione

23:55 – TG3 nel Mondo

Rai Movie

21:10 – L’ultima legione

22:45 – Il nome della rosa

01:00 – L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – AMICI DI MARIA

00:40 – TG5 – NOTTE

Italia 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA DIVINA COMMEDIA DI GRISSOM

21:20 – L’ERA GLACIALE – IN ROTTA DI COLLISIONE – 1 PARTE

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

22:23 – L’ERA GLACIALE – IN ROTTA DI COLLISIONE – 2 PARTE

23:15 – DRAGON BALL SUPER – FREEZER E FROST! MALVAGITA’ INCROCIATE!

Rete 4

20:00 – TEMPESTA D’AMORE – 84 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – LUI E’ PEGGIO DI ME

23:42 – OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY III – L’ECCITAZIONE LUNARE

21:00 – VENDETTA: UNA STORIA D’AMORE

23:14 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE

23:52 – UNDERCOVER

La 5

21:10 – ROSA LA WEDDING PLANNER – CERCASI CASA DISPERATAMENTE

23:10 – X-STYLE

23:47 – GRANDE FRATELLO LIVE

Italia 2

20:50 – ONE PIECE – FRANKY CONTRO GLI UOMINI DELLA GALLEY COMPANY

21:15 – FRIENDS

23:02 – DOOM

00:57 – MAI DIRE GALLERY – PILLOLE

Stasera in tv LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Atlantide con Andrea Purgatori – Salviamo il pianeta

00:30 – TG LA7 Notte

TV8

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Con tutto il mio cuore

23:15 – Meghan Markle: An American Princess

01:00 – Notte prima degli esami – Oggi

Nove

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – World War Z

23:40 – Case infestate: fuori in 72 ore – Un macabro delitto

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it