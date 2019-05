Stasera in tv: film e programmi in onda oggi martedì 14 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi martedì 14 maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – A chi mi dice Il Volo

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Sei mai stata sulla luna?

23:34 – TG1 60 Secondi

23:35 – Porta a Porta

01:10 – Parlamento Messaggi autogestiti – Elezioni Europee 26 Maggio 2019

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Voice of Italy

00:00 – Fatti Unici

01:25 – Madonna che silenzio c’è stasera

Rai 3

0:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:55 – Stanlio e Ollio – La battaglia del secolo

21:10 – Forza 10 da Navarone

23:20 – I cannoni di Navarone

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – PELE’

23:32 – MATRIX

Italia 1

19:19 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – TRA LE MURA DOMESTICHE

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LE STRINGHE

21:25 – COLORADO

00:20 – UN’OCCASIONE DA DIO

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO – 1951 – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 717 – II PARTE – 1aTV

23:00 – UNA VITA – 718 – I PARTE – 1aTV

23:32 – L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY IV – LA DEVIAZIONE DEL TROLL VIRTUALE

21:00 – IL CAVALIERE OSCURO

23:57 – BLADE II

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – GRANDE FRATELLO

01:27 – GRANDE FRATELLO LIVE

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – IL SOGNO DI ROBIN

21:15 – EL DORADO – LA CITTA’ PERDUTA

00:42 – DRAGON BALL SUPER – SI SALVI CHI PUO’! TORNA QUELLA BIRBA DI ARALE!

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

19:35 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:35 – Jack Reacher – Punto di non ritorno

23:50 – Creed – Nato per combattere

Nove

20:30 – Camionisti in trattoria – Spagna

21:30 – Genova – Il giorno piu’ lungo – 1^TV

00:30 – Undressed

