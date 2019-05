Stasera in tv: film e programmi in onda oggi domenica 19 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi domenica 19 maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:02 – TG1 60 Secondi

00:05 – Speciale Tg1

01:10 – TG1 NOTTE

Rai 2

19:40 – Novantesimo Minuto

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 – N.C.I.S. Fuoco amico

22:10 – F.B.I. Compromissione

23:00 – La Domenica Sportiva

00:50 – L’altra DS

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

21:15 – Un giorno in Pretura Un bambino senza nome

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 nel Mondo

23:58 – Meteo 3

00:00 – L’ora di legalità

Rai Movie

21:10 – Anna and the King

23:40 – Il giorno in più

01:45 – Cocoon – L’energia dell’universo

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – NEW AMSTERDAM

21:23 – NEW AMSTERDAM – RE DI SPADE – 1aTV

22:18 – NEW AMSTERDAM – SANTUARIO – 1aTV

23:10 – NEW AMSTERDAM – 5 MIGLIA A OVEST – 1aTV

00:00 – TIKI TAKA

01:40 – TG5 – NOTTE

Italia 1

19:00 – SPORT MEDIASET

19:30 – C.S.I. NEW YORK – UN AMORE FINITO MALE

20:21 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’ARTE IMITA LA VITA

21:10 – LE IENE PRESENTANO – OMICIDIO WILLY BRANCHI: I SEGRETI INCONFESSABILI DI UN PAESE

01:00 – I SOLITI SOSPETTI

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – IO, LORO E LARA

23:57 – ATTACCO ALLO STATO

Canale 20

21:00 – DOOMSDAY

23:17 – BASTARDI SENZA GLORIA

La 5

21:10 – IL VERO AMORE

23:05 – VERISSIMO SPECIALE AMICI

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – ALLA RICERCA DI UN’IMBARCAZIONE

21:15 – AMERICAN DAD – IL NUOVO SINDACO

21:35 – AMERICAN DAD – LA PISTA DELL’OREGON

22:00 – FUTURAMA – GIOCO DI BENDER – IV PARTE

22:25 – FUTURAMA – NELL’IMMENSO VERDE PROFONDO – I PARTE

22:55 – FRIENDS – BACI GALEOTTI

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:35 – Sahara

23:45 – Creed – Nato per combattere

Nove

20:30 – Camionisti in trattoria – Abruzzo

21:25 – Cucine da incubo Italia – All’Archetto

22:40 – Cucine da incubo Italia – El Paso Ranch

23:50 – Cucine da incubo Italia – L’Angolo Tosc

