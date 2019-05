Stasera in tv: film e programmi in onda oggi lunedì 20 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi lunedì 20 maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La luna di carta

23:38 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

01:10 – Parlamento Messaggi autogestiti – Elezioni Europee 26 Maggio 2019

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – A Sud di Made in Sud

23:40 – Povera Patria

01:30 – Protestantesimo

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Un posto al sole

21:00 – Parlamento Elezioni Europee 2019 I Confronti riservati ai rappresentanti nazionali di lista

21:30 – Report

23:10 – Falcone contro Riina La guerra di Cosa Nostra

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:45 – Stanlio e Ollio – Il tocco finale

21:10 – La valle della vendetta

22:35 – Tempo di terrore

00:25 – Un ragionevole dubbio

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

00:40 – X – STYLE

Italia 1

19:19 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – MITI GRECI

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LASCIA CHE SANGUINI

21:25 – ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

00:10 – REPO MEN

Rete 4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 90 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:32 – CENA TRA AMICI

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY IV – IL CATALIZZATORE GUITTESCO

21:00 – MOMENTUM

23:03 – DOOMSDAY

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – HARRY & MEGHAN

23:25 – HARRY & MEGHAN: UNA STORIA D’AMORE

00:40 – UOMINI E DONNE

Italia 2

21:15 – DRAGON BALL SUPER – CIAK, SI GIRA!

21:40 – DRAGON BALL SUPER – L’INDOMITO GREAT SAIYAMAN

22:10 – DRAGON BALL SUPER – GOKU E CRILI TORNANO AD ALLENARSI INSIEME

22:30 – DRAGON BALL SUPER – CRILI SCONFIGGE LA PAURA E RITROVA LO SPIRITO COMBATTIVO

23:00 – FUTURAMA – GIOCO DI BENDER

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – I quattro figli di Katie Elder

23:40 – Alamo, gli ultimi eroi

00:30 – TG LA7 Notte

TV8

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 171 Prima TV

21:30 – The Karate Kid – Per vincere domani

00:00 – Jack Reacher – Punto di non ritorno

Nove

20:30 – Camionisti in trattoria

21:25 – Little Big Italy – 1^TVMiami

22:55 – Little Big Italy – Lima

00:25 – Untraditional – 1^TV

