Stasera in tv: film e programmi in onda oggi giovedì 23 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi mercoledì 22 maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La piramide di fango

23:39 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

01:10 – Parlamento Messaggi autogestiti – Elezioni Europee 26 Maggio 2019

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Passengers

23:20 – Stracult Live Show

00:45 – Before Midnight

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – Un posto al sole

21:00 – Parlamento Elezioni Europee 2019 I Confronti riservati ai rappresentanti nazionali di lista

21:30 – Fai bei sogni

23:45 – Pipol – Linea Geppi

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:50 – Stanlio e Ollio – Il maestro

21:10 – Machete

23:00 – Professione assassino

00:35 – Sorelle Mai

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – ALL TOGETHER NOW

00:30 – TG5 – NOTTE

Italia 1

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – VORREI, POTREI, DOVREI

21:29 – KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA

00:00 – SPECIALE SPORT MEDIASET

00:40 – TREMORS 5: BLOODLINES

Rete 4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 91 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:32 – THE BAYTOWN OUTLAWS

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY IV – LA GERMINAZIONE DELLE ERBE AROMATICHE

21:00 – SPEED

23:30 – UNDERCOVER – 1aTV

00:00 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE – 1aTV

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – ANIMAGEMELLA.COM

23:15 – CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – L’ISOLA GIUDIZIARIA

21:15 – UNA NOTTE DA LEONI 3

23:16 – DIN DON – UNA PARROCCHIA IN DUE

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Mia moglie per finta

23:40 – Amici di letto

01:45 – (S)ex List

Nove

20:30 – Camionisti in trattoria

21:30 – Stefano Cucchi, la seconda verita’ – 1^TV

01:25 – La dura legge del Bronx – Armi illegali

