Stasera in tv: film e programmi in onda oggi sabato 25 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi sabato 25 maggio maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Ballando con le Stelle

23:25 – TG1 60 Secondi

23:29 – Ballando con le Stelle

00:30 – TOP tutto quanto fa tendenza

01:10 – TG 1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – The Rookie – Modalità crisi – Fronte interno

22:40 – Bull Colpevole di sfortuna

23:25 – TG2 Dossier

00:10 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

20:00 – Blob

20:15 – Le parole della settimana

21:40 – La scelta del Re

00:00 – TG Regione

00:05 – TG3 nel Mondo

00:31 – Meteo 3

Rai Movie

21:10 – Aspettando il re

22:50 – Inserzione pericolosa

00:45 – Babel

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – AMICI DI MARIA

00:40 – TG5 – NOTTE

Italia 1

19:00 – SPORT MEDIASET

19:31 – C.S.I. NEW YORK – L’ANGELO DELLA MORTE

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – UN MOSTRO DAL PASSATO

21:20 – UNA VITA DA GATTO

23:15 – DRAGON BALL SUPER – INCREDIBILE! ENTRA IN SCENA UN NUOVO SUPER GUERRIERO!

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – MIA MOGLIE E’ UNA STREGA

23:20 – VIUUULENTEMENTE… MIA

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY IV – LA TRASMUTAZIONE DEL COINQUILINO

21:00 – WILD WILD WEST

23:15 – UNDERCOVER

23:51 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE

La 5

21:10 – QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI – 2

23:00 – X-STYLE

23:40 – GRANDE FRATELLO LIVE

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – TATTICA DI SFONDAMENTO

21:15 – FRIENDS – IL FINANZIAMENTO

21:40 – FRIENDS – MATRIMONIO DI BENEFICENZA

22:05 – FRIENDS – TUTTI IN RITARDO

22:35 – FRIENDS – IL CIBO E’ SACRO

23:00 – FRIENDS – UNA CASA FUORI CITTA’

23:24 – FRIENDS – LA DANZA DEL POLIZIOTTO

23:50 – NON AVERE PAURA DEL BUIO

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Nascita di una dittatura

00:00 – TG LA7 Notte

TV8

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:35 – Black Book

00:15 – Bound – Torbido inganno

Nove

20:55 – Coppa del re (live)

23:00 – Ronaldo – Storia di un campione – 1^TV

