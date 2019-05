Stasera in tv: film e programmi in onda oggi domenica 26 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi domenica 26 maggio maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

22:49 – TG1 60 Secondi

22:50 – Speciale Porta a Porta Elezioni Europee 2019

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 – N.C.I.S. Dove eravamo rimasti

22:10 – F.B.I. La fede dell’armiere

23:00 – La Domenica Sportiva

00:30 – Speciale Tg2: Elezioni Europee 2019

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

21:15 – In nome di mia figlia Prima Visione tv

22:50 – Speciale Tg3: Elezioni Europee 2019

00:10 – TG Regione

00:13 – Speciale Tg3: Elezioni Europee 2019

Rai Movie

21:10 – La mia vita è uno zoo

23:10 – Dio esiste e vive a Bruxelles

01:15 – Cara sposa

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – NEW AMSTERDAM

21:23 – NEW AMSTERDAM – UN POSTO FELICE – 1aTV

22:30 – MATRIX SPECIALE ELEZIONI EUROPEE

Italia 1

19:00 – SPORT MEDIASET

19:30 – C.S.I. NEW YORK – DOLCE SEDICENNE

20:27 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA DECISIONE DI GRISSOM

21:20 – MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION

00:00 – TIKI TAKA – IL CALCIO E’ IL NOSTRO GIOCO

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – IL GLADIATORE

00:20 – IERI E OGGI IN TV SPECIAL

Canale 20

21:00 – HORROR MOVIE

23:02 – WILD WILD WEST

La 5

21:10 – DISEGNO D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – DISEGNO D’AMORE – 2 PARTE

23:10 – VERISSIMO

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – L’INGANNO

21:15 – AMERICAN DAD – LA PERFIDA FRANCINE

21:35 – FUTURAMA – NELL’IMMENSO VERDE PROFONDO

22:55 – FRIENDS – IL FINANZIAMENTO

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

22:35 – Speciale Tg – La7 – #Maratona – Mentana – Elezioni Europee 2019

TV8

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Django Unchained

00:20 – L’urlo di Chen terrorizza anche…

Nove

20:20 – Camionisti in trattoria – Lombardia

21:25 – Little Big Italy – 1^TVNew Orleans

22:45 – Little Big Italy – Miami

00:15 – e’ uno sporco lavoro – Valle d’Aosta

