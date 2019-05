Stasera in tv: film e programmi in onda oggi lunedì 27 maggio 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi lunedì 27 maggio 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Speciale Porta a Porta Elezioni Europee Chi ha vinto?

00:03 – TG1 60 Secondi

00:05 – S’è fatta notte

00:35 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Unici Edoardo Bennato Tra Rossini e Rock’n’Roll

23:45 – Povera Patria

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Film Il matrimonio che vorrei

23:10 – La terra vista dallo spazio: Luca Parmitano

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:45 – Stanlio e Ollio – Concerto di violoncello

21:10 – Il grande giorno di Jim Flagg

22:40 – Wichita

00:10 – Due agenti molto speciali

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

00:40 – X – STYLE

Italia 1

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – BENVENUTO DOTTOR LANGSTON

21:25 – L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE

23:30 – SPIDERS

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:32 – MICHAEL CLAYTON

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY V – L’IPOTESI DELL’INFESTAZIONE

21:00 – MAD MAX: FURY ROAD

23:32 – HORROR MOVIE

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – COLPO D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – COLPO D’AMORE – 2 PARTE

23:20 – UOMINI E DONNE

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – TUTTI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA

21:15 – DRAGON BALL SUPER – FACCIAMO IL TORNEO DI ARTI MARZIALI DI TUTTI GLI UNIVERSI! CORAGGIO, ZENO!

21:40 – DRAGON BALL SUPER – COME REAGIRANNO I SIGNORI DEGLI UNIVERSI? IL TORNEO DEL POTERE: QUANDO PERDERE SIGNIFICA ESSERE …

22:10 – DRAGON BALL SUPER – BASIL, IL CAMPIONE DI CALCI DEL NONO UNIVERSO, VS MAJIN BU DEL SETTIMO UNIVERSO!

22:30 – DRAGON BALL SUPER – RISVEGLIA IL TUO SPIRITO DI COMBATTENTE! L’INCONTRO DI GOHAN!

23:00 – FUTURAMA – NELL’IMMENSO VERDE PROFONDO

Stasera in tv LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live – Speciale Elezioni

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Karate Kid II – La storia continua

23:40 – The amazing Spider-man

02:00 – Magazine UEFA – 1^TV

Nove

19:30 – Radio Italia Live – Il concerto (live)

23:15 – Little Big Italy – New Orleans

00:40 – Clandestino – Il business dei sequestri

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it