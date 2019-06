Stasera in tv: film e programmi in onda oggi sabato 8 giugno 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi sabato 8 giugno 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione e guida tv.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Qualificazioni Campionati Europei 2020 Grecia – Italia

23:04 – TG1 60 Secondi

23:05 – I Nostri Angeli

00:10 – TG 1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Ragazze di zucchero

22:45 – Bull Segreto confessionale

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:25 – Ogni cosa è illuminata

23:20 – TG Regione

23:25 – TG3 nel Mondo

23:48 – Meteo 3

23:55 – Amore criminale

Rai Movie

21:10 – Il lato positivo

23:15 – Blindness – Cecità

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – LA CORRIDA OMAGGIO A CORRADO

23:20 – TG5 – NOTTE

23:58 – METEO.IT

00:00 – A RUOTA LIBERA

Italia 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL CONCORSO

21:20 – 17 AGAIN – RITORNO AL LICEO

23:21 – LA MUSICA NEL CUORE-AUGUST RUSH

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – IL SEGRETO – 1969 – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 742 – II PARTE – 1aTV

23:00 – UNA VITA – 743 – I PARTE – 1aTV

23:30 – BORGHI RITROVATI – UNA SFIDA PER UNA NUOVA VITA

00:34 – I MIEI PRIMI 40 ANNI

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY V – L’IMPERMANENZA DEL CELIBATO

21:00 – 300: L’ALBA DI UN IMPERO

23:06 – UNDERCOVER

23:42 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE

La 5

21:10 – WHAT WOMEN WANT-QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO

23:40 – QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI – 4

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – MIRAGGI E BOLLE DI SAPONE

21:15 – PROFONDO ROSSO

23:55 – ATTILA FLAGELLO DI DIO

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders

00:00 – TG LA7 Notte

TV8

19:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Paddock Live

21:25 – F1 Qualifiche: GP Canada

22:50 – Paddock Live

23:10 – Attrition

Nove

19:35 – I migliori Fratelli di Crozza

21:10 – Sirene – Rimini, la notte del branco

22:30 – Sirene – L’omicidio del piccolo Loris

00:00 – Il giorno del giudizio

