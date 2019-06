Stasera in tv: film e programmi in onda oggi sabato 15 giugno 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi sabato 15 giugno 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione e guida tv.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Signore e Signori Al Bano e Romina Power

23:25 – TG1 60 Secondi

23:34 – Signore e Signori Al Bano e Romina Power

00:30 – TG 1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Tutti i segreti della mia famiglia

22:35 – Bull Tutti insieme separatamente

23:20 – TG2 Dossier

00:05 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:25 – Ogni cosa è illuminata

23:30 – TG Regione

23:35 – TG3 nel Mondo

23:58 – Meteo 3

00:05 – Blob30 Superpolitcarellum

Rai Movie

21:10 – Vulcano – Los Angeles 1997

23:00 – Corsari

01:05 – Sole rosso sul Bosforo

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – CIAO DARWIN 7 – LA RESURREZIONE

00:31 – TG5 – NOTTE

Italia 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – COLPO DI GRAZIA

21:20 – ALLA RICERCA DELL’ISOLA DI NIM

23:21 – RITORNO ALL’ISOLA DI NIM

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – UNA VITA – 746 – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 747 – 1aTV

23:30 – BORGHI RITROVATI UNA SFIDA PER UNA NUOVA VITA

00:32 – VACANZE IN AMERICA

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SIMULAZIONE DI BABBO NATALE

21:00 – BRICK MANSIONS

22:56 – UNDERCOVER

23:32 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE

La 5

21:10 – COOPER: UN ANGELO INASPETTATO

23:10 – VICTOR ROS I – IL MISTERO DI CASA ARANDA

00:55 – X-STYLE

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – LA FORZA DELLA DISPERAZIONE

21:15 – TRAUMA

23:35 – LA CITTA’ VERRA’ DISTRUTTA ALL’ALBA

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders

00:00 – TG LA7 Notte

TV8

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:30 – Delitti: Speciale Garlasco

23:30 – Camorriste –

00:30 – Delitti

Nove

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza

21:25 – Rush Hour – Due mine vaganti

23:30 – Tutta la verità Giallo Pantani

00:50 – Tutta la verità Il delitto di Garlasco

