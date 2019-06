Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 22 giugno 2019 – VIDEO

Siamo qui per raccontarvi le estrazioni in diretta di oggi sabato 22 giugno 2019 del Lotto, Superenalotto e 10eLotto che promettono il 3° Jackpot di sempre con 165,8 milioni di euro in palio.

Dalle 20 di questa sera vi terremo aggiornati in tempo reale su tutti i numeri estratti, così che possiamo seguire i numeri che possono assegnarvi il successo. Si comincia col Lotto, poi spazio al Superenalotto e infine il 10eLotto.

L’ESTRAZIONE DEL 20 GIUGNO 2019

Le estrazioni sono previste tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario oscilla fra le 20 e le 20:30.

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO:

74° Estrazione del 22 giugno 2019 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Estrazioni Superenalotto di oggi 22 giugno

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero Super Star:

10 e Lotto: estrazione serale

Numeri:

Numero oro:

Doppio oro:

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO:

73° Estrazione del 20 giugno 2019 ore 20:00

BARI 51 78 31 68 34

CAGLIARI 10 25 34 35 69

FIRENZE 1 37 6 51 39

GENOVA 80 17 46 26 68

MILANO 22 48 35 75 82

NAPOLI 90 25 89 40 29

PALERMO 73 8 58 89 41

ROMA 35 58 66 69 22

TORINO 87 60 21 51 48

VENEZIA 38 45 34 80 74

NAZIONALE 78 77 19 72 46

Estrazioni Superenalotto di oggi 20 giugno

NUMERI VINCENTI: 26 42 76 25 65 35

Numero Jolly: 77

Numero Super Star: 84

10 e Lotto: estrazione serale

Numeri: 1 8 10 17 22 25 31 35 37 38 45 48 51 58 60 73 78 80 87 90

Numero oro: 51

Doppio oro: 51 78

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO:

72° Estrazione del 18 giugno 2019 ore 20:00

BARI 74 44 18 29 70

CAGLIARI 37 33 90 26 86

FIRENZE 18 43 47 63 15

GENOVA 45 88 81 3 13

MILANO 15 14 41 49 36

NAPOLI 21 82 73 39 3

PALERMO 25 67 40 81 71

ROMA 51 54 8 71 6

TORINO 80 72 59 12 88

VENEZIA 49 35 34 77 15

NAZIONALE 46 16 28 89 26

Estrazioni Superenalotto di oggi 18 giugno

I sei numeri estratti: 13 23 63 67 68 81

Numero Jolly: 38

Numero Superstar: 5

10 e Lotto: estrazione serale

14 15 18 21 25

33 35 37 43 44

45 49 51 54 67

72 74 80 82 88

Numero Oro 74

Doppio Oro 74 44

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO:

71° Estrazione del 15 giugno 2019 ore 20:00

BARI 1 29 36 2 47

CAGLIARI 52 43 71 80 40

FIRENZE 74 59 56 49 79

GENOVA 69 19 56 34 32

MILANO 59 47 55 53 38

NAPOLI 56 70 49 1 40

PALERMO 11 36 55 38 61

ROMA 23 64 84 30 42

TORINO 14 51 83 82 79

VENEZIA 24 20 52 56 5

NAZIONALE 78 20 84 52 13

Estrazioni Superenalotto di oggi 15 giugno

I sei numeri estratti: 4-23-43-47-74-82

Numero Jolly: 73

Numero Superstar: 9

10 e Lotto: estrazione serale

1 11 14 19 20

23 24 29 36 43

47 51 52 56 59

64 69 70 71 74

Numero Oro 1

Doppio Oro 1 29

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO:

70° Estrazione del 13 giugno 2019 ore 20:00

BARI 10 33 23 66 24

CAGLIARI 66 19 51 4 65

FIRENZE 57 31 56 72 45

GENOVA 8 87 21 47 54

MILANO 26 34 7 1 48

NAPOLI 53 9 35 68 11

PALERMO 30 6 53 89 3

ROMA 69 76 43 88 68

TORINO 37 68 22 11 16

VENEZIA 14 50 66 17 62

NAZIONALE 35 15 77 44 7

Estrazioni Superenalotto di oggi 13 giugno

I sei numeri estratti: 11-77-23-26-32-22

Numero Jolly: 18

Numero Superstar: 6

10 e Lotto: estrazione serale

6 8 9 10 14

19 26 30 31 33

34 37 50 53 57

66 68 69 76 87

Numero Jolly: 10

Numero SuperStar: 10 33

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO:

69° Estrazione del 11 giugno 2019 ore 20:00

BARI 14 74 72 8 71

CAGLIARI 35 60 31 2 41

FIRENZE 9 72 86 2 8

GENOVA 79 69 5 63 34

MILANO 13 23 69 52 11

NAPOLI 60 30 22 7 39

PALERMO 52 26 89 47 39

ROMA 40 55 46 17 76

TORINO 13 1 85 31 69

VENEZIA 15 30 26 70 82

NAZIONALE 89 10 88 74 24

Estrazioni Superenalotto di oggi 11 giugno

I sei numeri estratti: 16-25-36-46-48-58

Numero Jolly: 73

Numero Superstar: 15

10 e Lotto: estrazione serale

1 5 9 13 14

15 23 26 30 31

35 40 52 55 60

69 72 74 79 86

Numero Oro 14

Doppio Oro 14 74

