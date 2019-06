Stasera in tv: film e programmi in onda oggi giovedì 27 giugno 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi giovedì 27 giugno 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione e guida tv.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Calcio – Europei 2019 Under 21 Seconda Semifinale

23:19 – TG1 60 Secondi

23:20 – Porta a Porta

00:55 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – L’angelo della vendetta

00:40 – Stracult 20 anni

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Se fossi lei

23:35 – Nuovi Eroi

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:15 – La Signora del West 2 – La corsa

21:10 – The Double

22:55 – Showgirls

01:10 – Spoor – Tracce

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – GREASE

23:36 – VAN GOGH – TRA IL GRANO E IL CIELO

Italia 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – AD UN PASSO DAL DR. JEKYLL

21:20 – INTO THE STORM

23:10 – FROZEN

00:55 – CONSTANTINE

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA ESTATE

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:47 – UN PIEDE IN PARADISO

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DIMISSIONE DEL DIVULGATORE

21:00 – CATWOMAN

23:14 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE – 1aTV

23:50 – UNDERCOVER – 1aTV

La 5

19:33 – UOMINI E DONNE

21:10 – COME TU MI VUOI

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – COME TU MI VUOI – 2 PARTE

23:15 – CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – IL RITORNO DELLA FENICE!

21:15 – ANIMAL HOUSE

23:22 – CONAN IL DISTRUTTORE

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale L’Aria Che Tira

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Sette Anime

00:00 – La notte dei record

Nove

20:20 – Camionisti in trattoria – Trentino

21:25 – Camionisti in trattoria – Veneto

22:20 – Turisti per DMAX – 1^ TV Savana Padana

23:20 – Faster

01:15 – Airport Security Spagna

