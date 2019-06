Stasera in tv: film e programmi in onda oggi venerdì 28 giugno 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi venerdì 28 giugno 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione e guida tv.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Purché finisca bene – Una coppia modello

23:24 – TG1 60 Secondi

23:25 – Il gioiello del Nilo

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La vendetta della sposa

22:55 – Lei è la mia ossessione

00:25 – Il Fantasma dell’Opera

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La Grande Storia

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:15 – La Signora del West 2 – Il rifugio

21:10 – Reazione a catena

23:00 – The Flu – Il contagio

01:20 – L’eletto

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LA SAI L’ULTIMA? – DIGITAL EDITION

00:30 – X – STYLE

01:00 – TG5 – NOTTE

Italia 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LEZIONE SUL CAMPO

21:20 – OPERAZIONE U.N.C.L.E.

23:35 – AMICI PER LA MORTE

01:35 – CONSTANTINE

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA ESTATE

21:25 – QUARTO GRADO

00:45 – DONNAVVENTURA PRESENTA SUMMER BEACH

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – LA SEPARAZIONE DEL RINGRAZIAMENTO

21:00 – HOSTAGE

23:21 – CATWOMAN

La 5

19:33 – UOMINI E DONNE

21:10 – BEYOND THE LIGHTS

23:25 – COME TU MI VUOI

01:35 – THE NIGHT SHIFT IV – RINASCITA

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – ADDIO A UN CORAGGIOSO PIRATA

21:15 – QUELLA CASA NEL BOSCO

23:14 – ANIMAL HOUSE

01:23 – SIMULCAST RADIO 101

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa?

23:45 – Il medico della mutua – 1 Tempo

00:30 – TG LA7 Notte

00:35 – Il medico della mutua – 2 Tempo

TV8

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – La notte dei record

23:30 – Hell’s Kitchen Italia

01:15 – Marcie, una detective fuori controllo

Nove

20:25 – Cucine da incubo Italia – Er Barone

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza

22:45 – La confessione – Marco Baldini

23:15 – La confessione – Eleonora Giorgi

23:50 – Nations League M – 1^TVItalia – Canada

