Brasile–Argentina è la prima semifinale della Copa America. L’attesissimo match si giocherà alle 2.30 italiane. Chi vince andrà in finale e sfiderà la vincente dell’altra semifinale, Cile–Perù.

Brasile-Argentina Coppa America, quando si gioca

Brasile-Argentina inizierà alle 21.30 brasiliane, quando in Italia saranno le 2.30 di mercoledì 3 luglio. Un orario non proprio ideale per il pubblico italiano, ma siamo certi che i grandi appassionati di calcio faranno volentieri la nottata pur di vedere questa grandissima sfida. Sarà una partita spettacolare con tantissimi campioni in campo: da Thiago Silva a Lionel Messi, da Philippe Coutinho a Lautaro Martinez. Una sfida da seguire ad ogni costo. Ne varrà la pena.

Brasile-Argentina, dove vederla in diretta streaming

Brasile–Argentina, semifinale di Copa America, sarà visibile soltanto su DAZN (DAZN), emittente che detiene in esclusiva i diritti per questa competizione. Per chi non si è ancora iscritto, ricordiamo che la piattaforma è gratis per un mese intero (gratis per un mese intero). Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio oppure no. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN (DAZN).



Brasile-Argentina diretta tv, Coppa America

Per vedere Brasile-Argentina in tv è necessario possedere una smart tv con l’applicazione di Dazn integrata o da scaricare dallo store digitale, alla quale accedere poi con le credenziali di registrazione al servizio.

