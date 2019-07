Amici di MilanLive.it, anche oggi seguiremo insieme in tempo reale le estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi martedì 23 luglio 2019. Come ormai vi raccontiamo da diversi mesi, il Jackpot è il più alto di sempre: 193,5 milioni.

Estrazioni del Lotto e Superenalotto: quando si gioca?

Le estrazioni del lotto e Superenalotto sono in programma tre volte alla settimana: il martedì, il giovedì ed infine il sabato alle 20:00. Per giocare, basta recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate e puntare sui numeri giusti, compresi ovviamente fra 1 e 90. Questi numeri vengono estratti sulle ruote di dieci città, poi c’è quella Nazionale, esistente dal 2005. Una volta estratto un numero, questo non può più comparire. Le città che rappresentano le ruote del Lotto sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano, Torino e, appunto, Nazionale.

DIRETTA Estrazione Lotto martedì 23 luglio 2019



Ultime estrazioni del Superenalotto di sabato 20 luglio

Il Superenalotto è un gioco staccato dal classico Lotto. Si vince indovinando i sei numeri che vengono estratti. A questi poi si aggiungono anche il Numero Jolly e il Numero SuperStar, che sono estratti a parte. Le combinazioni per vincere sono: sono ambo, terno, quaterna, cinquina, tutti e 6 i numeri oppure un 5+1.

Ecco l’ultima estrazione del Superenalotto di giovedì 18 luglio:

79 29 2 84 23 51

Numero Jolly: 67

Numero SuperStar: 26

