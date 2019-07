Archiviate le estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi martedì 23 luglio, è già tempo di pensare alle prossime estrazioni. Intanto eccovi i numeri estratti questa sera al consueto appuntamento delle 20:00.

DIRETTA Estrazione Lotto martedì 23 luglio 2019



BARI 60 78 69 83 51

CAGLIARI 28 1 37 35 23

FIRENZE 28 25 22 73 19

GENOVA 84 17 47 39 27

MILANO 67 3 13 88 55

NAPOLI 34 9 78 21 80

PALERMO 59 84 39 66 88

ROMA 9 31 89 33 65

TORINO 9 28 56 16 17

VENEZIA 70 58 76 42 13

NAZIONALE 67 80 29 7 79

Estrazioni Superenalotto di oggi 23 luglio

18 32 34 55 74 79

Numero Jolly 78

Superstar 36

10 e Lotto: estrazione serale

1 3 9 13 17 22 25 28 31 34 37 47 58 59 60 67 69 70 78 84

Numero Oro 60

Doppio Oro 60 78

Le prossime estrazioni del Lotto e Superenalotto

In attesa di scoprire se qualcuno si è finalmente aggiudicato il Jackpot più alto di sempre, vi ricordiamo che le prossime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si terranno giovedì 26 luglio 2019, come sempre alle ore 20:00. Vedremo se sarà ancora disponibile il premio in denaro record che finora nessuno è riuscito ad accaparrarsi.

ATTENZIONE: Vi ricordiamo che il gioco d’azzardo è una potenziale malattia ed è bene giocare sempre con moderazione e responsabilità.

Se non sai gestire con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta Giocoresponsabile (www.giocaresponsabile.it). Non sottovalutare il problema!

