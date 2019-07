Calciomercato Milan: sono giorni di fermento in casa rossonera tra entrate e uscite. Oggi è atteso a Milano Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, per parlare di José Angel Correa.

Ore importanti in casa Milan per le vicende di calciomercato in entrata e in uscita. Le trattative più calde sono José Angel Correa e André Silva, con quest’ultimo che pare non andrà più al Monaco.

In particolare oggi è atteso a Milano Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, che vorrebbe accelerare la chiusura dell’affare Correa. A riportarlo sono i colleghi di Sky Sport 24. Si discuterà del futuro dell’attaccante argentino, che piace molto al Milan e con il quale si ha già l’accordo. Da limare i dettagli con i Colchoneros, ecco perché il ds degli spagnoli dovrebbe parlare in prima persona con i rossoneri.

Milan, salta definitivamente André Silva al Monaco: i dettagli

Milan-Atletico Madrid: attesa per Correa



L’affare saltato per il trasferimento di André Silva però, potrebbe complicare e non poco la situazione, anche se alcune indiscrezioni riportano che l’affare Milan-Correa si farà a prescindere dal portoghese.

Secondo i colleghi di Sportmediaset, filtra ottimismo sulla trattativa, che potrebbe subire un’accelerata la prossima settimana quando il giocatore tornerà dall’International Champions Cup.

In questi ultimi gioni si parla di una valutazione di 40 milioni di euro in parte fissa, e 10 di bonus che però sarebbero facilmente raggiungibili. Il che potrebbe portare ad una cifra di 50 milioni che il Milan dovrebbe pagare all’Atletico Madrid per il cartellino dell’attaccante argentino. Così fosse, Correa diventerebbe l’acquisto più oneroso della storia del club rossonero.

André Silva, il Monaco voleva abbassare il prezzo: la ricostruzione

