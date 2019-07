Estrazioni del Lotto e Superenalotto: come si gioca?

Le estrazioni del lotto e Superenalotto sono in programma tre volte alla settimana: il martedì, il giovedì ed infine il sabato alle 20:00. Per giocare, basta recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate e puntare sui numeri giusti, compresi ovviamente fra 1 e 90. Questi numeri vengono estratti sulle ruote di dieci città, poi c’è quella Nazionale, esistente dal 2005. Una volta estratto un numero, questo non può più comparire. Le città che rappresentano le ruote del Lotto sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano, Torino e, appunto, Nazionale.

DIRETTA Estrazione Lotto giovedì 25 luglio 2019



BARI 26 90 22 14 77

CAGLIARI 25 6 5 1 16

FIRENZE 9 68 65 52 38

GENOVA 50 37 55 22 76

MILANO 7 18 13 61 50

NAPOLI 84 23 1 49 87

PALERMO 59 29 2 74 61

ROMA 26 83 37 60 13

TORINO 56 33 17 22 1

VENEZIA 85 44 33 14 36

NAZIONALE 4 34 62 82 77

Estrazioni Superenalotto di oggi 25 luglio

7 20 28 36 55 69

Numero Jolly 4

Superstar 88

10 e Lotto: estrazione serale

6 7 9 18 22

23 25 26 29 33

37 44 50 56 59

68 83 84 85 90

Numero oro: 26

Doppio oro: 26 90

Le prossime estrazioni del Lotto e Superenalotto

In attesa di scoprire se qualcuno si è finalmente aggiudicato il Jackpot più alto di sempre, vi ricordiamo che le prossime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si terranno sabato 28 luglio 2019, come sempre alle ore 20:00. Vedremo se sarà ancora disponibile il premio in denaro record che finora nessuno è riuscito ad accaparrarsi.