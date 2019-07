Il Milan ha fatto il suo esordio all’International Champions Cup mercoledì notte contro il Bayern Monaco. I rossoneri sono stati battuti 1-0, ma hanno mostrato sprazzi di buon calcio. Il lavoro è ancora lungo, ma le premesse sono buone.

I rossoneri giocheranno altre due partite in questa edizione dell’ICC 2019: Benfica e Manchester United (quest’ultima a Cardiff, in Galles). La prima uscita ha dato le prime indicazioni, adesso nelle prossime bisognerà fare qualcosa in più, con la speranza di avere a disposizione i titolari. Jesus Suso, Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Ricardo Rodriguez non hanno giocato contro i tedeschi per lievi problemi fisici. Difficile la presenza di Theo Hernandez, infortunatosi alla caviglia.

ICC, Milan-Benfica: dove vederla in diretta tv

Milan–Benfica, seconda sfida dei rossoneri nell’International Champions Cup 2019, sarà visibile in esclusiva su Sportitalia. La partita è in programma domenica 28 luglio alle ore 21:00 italiane. Si gioca a Foxborough. Il canale in queste ultime settimane ha subito una vera e propria rivoluzione con SI Smart, sviluppata in collaborazione con SportRadar.

Il primo colpo è stata proprio l’acquisizione dei diritti per la trasmissione di questa importante competizione estiva. Fra le partite ovviamente ci sono anche quelle dei rossoneri comprese le prossime due contro Benfica e Manchester United.

Una sfida, quella contro i portoghesi, che riporta alla mente momenti molto importanti della storia rossonera. Il pensiero ovviamente va al 1963, quando a Wembley Cesare Maldini alzò al cielo la prima Coppa de Campioni della storia del club.

ICC, Milan-Benfica: dove vederla in streaming (no Rojadirecta)

Milan–Benfica sarà visibile anche sul www.sportitalia.com. La gara sarà trasmessa anche in differita su SI Solo Calcio, uno dei quattro canali dell’offerta SI Smart partita proprio in queste settimane.

Vi ricordiamo che le partite del Milan nell’International Champions Cup su Sportitalia verranno commentate da Carlo Pellegatti, che quindi torna a fare il telecronista dopo l’addio a Premium Sport.

Sarà molto interessante veder come la squadra di Giampaolo reagirà dopo la prima sconfitta. Contro il Bayern Monaco si è già intravista l’idea di calcio, ma va ovviamente perfezionata. Fra le tre, la gara contro il Benfica (a Foxborough, il 28 luglio alle ore 21:00), è quella più “semplice” sulla carta.

