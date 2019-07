Lotto e SuperEnalotto: dopodomani giovedì 1 agosto ci saranno le prossime estrazioni che molto probabilmente entreranno nella storia per essere le estrazioni dei 200 milioni di euro di Jackpot se oggi non ci sarà per l’ennesima volta un vincitore.



Nell’attesa di attendere le prossime estrazioni di giovedi vi aggiorniamo sui numeri estratti in questa serata molto attesa:

Sestina del Supereanlotto di oggi 30 luglio 2019:

L’estrazione di oggi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è prevista alle ore 20 in punto e vi ricordiamo che gli appuntamenti fissi sono ogni martedì, giovedì e sabato sera durante le settimane (salvo rare occasionali legati ad alcune festività che alterano leggermente la cadenza).



