Il Jackpot del Superenalotto è arrivato a cifre stroboscopiche, ad oggi sfiora infatti 200 miliardi, precisamente 198,1 Milioni di euro.

È proprio il Jackpot del SuperEnalotto, che continuando a salire in attesa del fatidico 6 sta portando un attenzione mai vista sulle estrazioni trisettmanali del superenalotto.

Alle 20 di questa sera, martedì 30 luglio ci sarà l’ennesima opportunità di gridare alla vittoria ed è ancora vivo il ricordo dell’ultima sestina vincente chevenne centrata il 23 giugno dell’anno scorso, quando il Jackpot era di 51,3 milioni (distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote poco più di un milione d’euro per uno).

Restate connessi con noi di MilanLive in quanto anche stasera seguiremo in diretta l’estrazione vincente, pubblicando in diretta i numeri e le relative quote.

Estrazione vincente di oggi Superenalotto:



L’esito dell’estrazione di oggi 30 luglio 2019:

Numeri vincenti Sestina:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazioni del lotto tutte le ruote:



BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

Numero Oro

Doppio Oro

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia.

Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare.

Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121

COME SI GIOCA AL LOTTO

Ultime estrazioni del Lotto oggi del 30 luglio, ecco i numeri in ritardo:

Milano 85 (107 estrazioni)

Milano 20 (95)

Nazionale 36 (89)

Nazionale 60 (88)

Venezia 72 (84)

Palermo 22 (82)

Cagliari 53 (81)

Bari 62 (81)

Napoli 64 (81)

Milano 8 (78)

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it