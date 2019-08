Primo appuntamento con le estrazioni del Lotto e Superenalotto del nuovo mese per tutti noi amici di Milanlive. Oggi, 1 agosto 2019, seguiremo in diretta come sempre le estrazioni e vi forniremo aggiornamenti minuto per minuto. Jackpot pazzesco: è di 199,4 milioni di euro, sfiora praticamente i 200 milioni. Una cifra mai vista prima in questo gioco.

L’ultima sestina vincente risale al il 23 giugno dell’anno scorso, quando il Jackpot era di 51,3 milioni. Oggi la somma tre volte più grande. Alle 20 di questa sera ci sono le attesissime estrazioni: l’ennesima opportunità per provare a portare a casa la cifra più alta della storia del Superenalotto.

Estrazioni del Lotto e Superenalotto: quando e come si gioca?

Le estrazioni del lotto e Superenalotto sono in programma tre volte alla settimana: il martedì, il giovedì ed infine il sabato alle 20:00. Per giocare, basta recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate e puntare sui numeri giusti, compresi ovviamente fra 1 e 90. Questi numeri vengono estratti sulle ruote di dieci città, poi c’è quella Nazionale, esistente dal 2005. Una volta estratto un numero, questo non può più comparire. Le città che rappresentano le ruote del Lotto sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano, Torino e, appunto, Nazionale.

Superenalotto, vincite all’ultimo concorso

Nell’ultimo concorso di martedì 30 luglio non sono stati realizzati ovviamente sei. A Milano però qualcuno ha portato a casa 870mila euro, quindi quasi un milione, con un 5-1. Si tratta della vincita più alta di quest’anno.

Estrazione vincente di oggi Superenalotto:



L’esito dell’estrazione di oggi 1 agosto 2019:

I sei numeri estratti:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Estrazioni del lotto tutte le ruote:



BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto, i numeri vincenti

Numeri Estratti:

Numero Oro:

Doppio Oro:

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia.

Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare.

Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121