Tutto pronto per le Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 13 agosto 2019, Sisal numero 97/2019.

Siamo nella settimana di Ferragosto e l’Italia intera è perseguitata dal caldo e dall’afa. Ma questo non ferma il sogno di ogni italiano, cioè vincere il Jackpot più alto di sempre: oggi è di 209 milioni. Una cifra pazzesca. Le possibilità di vittoria sono minime, quasi inesistenti. Ma tutto può succedere e ognuno si sente pronto a provare. Fra qualche ora andranno in scena le estrazioni e noi di MilanLive.it, come sempre, seguiremo insieme l’evento e vi aggiorneremo minuto per minuto, numero per numero.

Estrazioni Lotto e Superenalotto: le ultime vincite

Siamo certi che avete già controllato le statistiche dell’ultima estrazione di sabato 10 agosto. Ma vediamo insieme: la vincita più importante è nel 10eLotto e viene da Torino, 100mila euro in tasca grazie a nove numeri indovinati su dieci. Successi anche a Verona e Cagliari, entrambe a 50mila euro. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più ampia viene da Parma, dove sono stati realizzati sei ambi, quattro terni e una quaterna del valore di oltre 62 mila euro. Giocata sulla ruota di Bari. Il montepremi totale del concorso ammonta a 5,4 milioni di euro.

Estrazioni del Lotto e Superenalotto: quando e come giocare

Le estrazioni del Lotto e Superenalotto sono in programma tre volte alla settimana: il martedì, il giovedì ed infine il sabato alle 20:00. Per giocare, basta recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate e puntare sui numeri giusti, compresi ovviamente fra 1 e 90. Questi numeri vengono estratti sulle ruote di dieci città, poi c’è quella Nazionale, esistente dal 2005. Una volta estratto un numero, questo non può più comparire. Le città che rappresentano le ruote del Lotto sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano, Torino e, appunto, Nazionale.

Estrazioni Superenalotto 13 agosto: sestina vincente

COMBINAZIONE VINCENTE

NUMERO JOLLY

SUPERSTAR

Estrazioni del Lotto martedì 13 agosto

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto, i numeri vincenti

Numeri Estratti:

Numero Oro:

Doppio Oro:

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia.

Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare.

Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121