Estrazione del Lotto, Superenalotto e Simbolotto del 16 e 17 Agosto

A seguito della festività di ferragosto del 15 agosto che ha comportato lo spostamento di questa edizione delle sole estrazioni del lotto che siamo qui per pubblicare in diretta dal palazzo del monopolio in Roma.

A seguito della vincità del Jackpot record di 209 milioni di euro vinto da un singolo giocatore con una singola schedina a Lodi.

I Numeri del Lotto di tutte le Ruote:

BARI 6 20 78 79 16

CAGLIARI 65 44 13 54 84

FIRENZE 61 44 77 75 60

GENOVA 80 73 10 37 66

MILANO 72 81 35 70 83

NAPOLI 56 58 5 39 44

PALERMO 73 40 52 12 66

ROMA 5 69 62 3 54

TORINO 77 73 81 31 14

VENEZIA 45 5 60 62 32

NAZIONALE 48 67 71 90 55

Per quanto riguarda le estrazioni del Superenalotto, bisogna aspettare domani sera, sabato 17

Ripartendo con un jackpot base di 50 milioni di euro.

L’estrazione di ferragosto del Superenalotto sarà recuperata quindi lunedì 19.

Potendo contare durante la prossima settimana di 4 estrazioni del su

perenalotto: lunedì 19, martedì 20, giovedì 22 e sabato 24 agosto.

Ecco a Voi la Sestina vincente di sabato 17 agosto:

Numeri estratti:

I numeri del 10ELotto:

Numeri Estratti:

Numero Oro:

Doppio Oro:

I Numeri del Simbolotto:

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia.

Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare.

Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno,

clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121

