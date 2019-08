Nuova settimana, nuove Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Quella di questa sera è il primo appuntamento di questa calda e afosa settimana di Ferragosto. Come sempre, l’evento è LIVE su MilanLive.it.

A causa della festività di Ferragosto, Lottomatica e Aams hanno deciso di posticipare le estrazioni dei vari concorsi.

Per questo l’estrazione del Lotto di questa sera è stata infatti a venerdì 16 agosto 2019, sempre alle ore 20.

Archiviata quindi l’estrazione che ha regalato il Jackpot da 209 miloni di euro a Lodi.

È già tempo di pensare alla prossima, in programma oggi venerdi 16 agosto, il giorno in cui si festeggia il Ferragosto. Una giornata di festa per l’Italia intera, ma siamo certi che alle 20:00 il pensiero sarà sempre lì, alle estrazioni del Lotto e Superenalotto.

Buona fortuna!

Ecco i numeri dell’estrazione odierna del 16 agosto:

I Numeri del Lotto di tutte le Ruote:

BARI 6 20 78 79 16

CAGLIARI 65 44 13 54 84

FIRENZE 61 44 77 75 60

GENOVA 80 73 10 37 66

MILANO 72 81 35 70 83

NAPOLI 56 58 5 39 44

PALERMO 73 40 52 12 66

ROMA 5 69 62 3 54

TORINO 77 73 81 31 14

VENEZIA 45 5 60 62 32

NAZIONALE 48 67 71 90 55

Estrazioni Superenalotto 13 agosto: sestina vincente

COMBINAZIONE VINCENTE

7 32 41 59 75 76

NUMERO JOLLY

21

SUPERSTAR

11

Estrazioni del Lotto martedì 13 agosto

CAGLIARI 76 24 54 86 8

FIRENZE 7 41 20 85 80

GENOVA 76 78 32 13 46

MILANO 11 26 45 69 86

NAPOLI 41 46 62 84 42

PALERMO 72 2 47 73 4

ROMA 8 48 66 62 45

TORINO 33 43 1 72 24

VENEZIA 16 81 77 79 19

NAZIONALE 14 61 73 29 67

10eLotto, i numeri vincenti

Numeri Estratti:

2 7 8 11 16

21 24 26 33 41

43 46 48 49 54

69 72 76 78 81

Numero Oro: 69

Doppio Oro: 69 49

Prossime Estrazioni Lotto e Superenalotto

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia.

Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare.

Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121