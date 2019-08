Estrazione del Lotto, Superenalotto e Simbolotto del 20 Agosto

A seguito della festività di ferragosto di martedi 20 agosto che ha comportato lo spostamento di questa edizione delle sole estrazioni del lotto che siamo qui per pubblicare in diretta dal palazzo del monopolio in Roma.

Si ricorda il Jackpot di 51.8 milioni di euro

I Numeri del Lotto di tutte le Ruote:

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Ecco a Voi la Sestina vincente di martedi 20 agosto:

Numeri estratti:

I numeri del 10ELotto:

Numeri Estratti:

Numero Oro:

Doppio Oro:

I Numeri del Simbolotto:

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia.

Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare.

Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno,

clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121