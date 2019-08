Milan, parola a Zvonimir Boban. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Cfo rossonero si è espresso su Krzysztof Piatek, Marco Giampaolo e Suso

Si parte dal centravanti polacco, al centro di tante chiacchiere. Reduce da zero goal nelle sei partite estive, serpeggia infatti preoccupazione nell’ambiente milanista. Ma il dirigente rassicura tutti e spiega così il digiuno: “Prima di tutto perché il Milan ha cambiato allenatore e a Kris, come al resto della squadra, servirà del tempo per assimilare i meccanismi del nuovo sistema”.

Milan, Boban su Piatek: “Tornerà ai suoi livelli”

L’ex attaccante, sereno in merito, non conta molto sulle varie amichevoli disputate. Sono state utili per mettere benzina e testare i nuovi schemi, ma non devono essere riferimenti assoluti sul piano del risultato: “Le amichevoli non fanno testo, si gioca ad altri ritmi e con un approccio totalmente diverso rispetto alle partite vere. È come quando tiri un rigore: in allenamento davanti a te vedi un piccolo portiere e una porta enorme, in partita funziona al contrario. Ed è lì che Piatek diventa letale”.

Piatek ora avrà una nuova sfida: essere finalizzatore ma partecipare anche alla manovra e aprire per la squadra. Un lavoro, secondo Boban, che è assolutamente nelle sue corde: “Kris sa giocare a calcio. Lo ha dimostrato in nazionale in coppia con Lewandowski: tagli, scambi nello stretto, assist, fa vedere di tutto. Del resto, che fosse un attaccante completo si era visto anche al Genoa: dribblava, veniva a prendere palla fuori dall’area e si allargava”.

Paradossalmente, però, non è da escludere un numero di goal inferiore rispetto allo scorso campionato: “Dobbiamo avere ben chiaro un concetto: al primo anno in Italia Piatek ha fatto anche troppo bene, replicare quella stagione non è facile. Se segnasse altri 30 gol saremmo di fronte al nuovo Ronaldo, no?”.

Il parere su Giampaolo e Suso

Massima fiducia, intanto, in Marco Giampaolo. La strada è ancora lunga, ma intanto la mano dell’allenatore è apparsa già evidente: “Il Milan ha preso un allenatore eccezionale, tatticamente uno dei migliori in Italia, se non il migliore. È preparato, cura tutti i dettagli e ha sempre fatto un grande lavoro su difensori e attaccanti: con lui si cresce anche individualmente”.

Infine un commento a sorpresa su Suso. Mentre Giampaolo lo testa trequartista rispetto al vecchio ruolo da esterno, il 50enne croato lo vede addirittura in un altro ruolo ancora: “Giampaolo sta provando Suso da trequartista, ma io lo vedo seconda punta: mi pare più portato a tagli e inserimenti. E cerca tantissimo il tiro”.

