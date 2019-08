Udinese-Milan primo match della squadra di Marco Giampaolo nel campionato Serie A 2019/2020. Ecco le info sulla diretta TV e streaming della partita.

Il Milan di Marco Giampaolo fa il proprio debutto nel campionato Serie A 2019/2020 domenica 25 agosto. Alle ore 18 sfiderà l’Udinese alla Dacia Arena.

Le partite amichevoli sono ormai archiviate ed è il momento di fare sul serio. In estate i rossoneri hanno prima preso parte alla International Champions Cup 2019 (affrontando Bayern Monaco, Benfica e Manchester United), poi hanno concluso con le trasferte in Kosovo contro il Feronikeli e a Cesena. Invece i ragazzi di Igor Tudor hanno sfidato Ravenna, Al Hilal, Borussia Dortmund, Besiktas, Cjarlins Muzane, Al Wasl e San Luigi.

Serie A, Udinese-Milan: come vederla in diretta TV e streaming

Il match Udinese-Milan, valido per la prima giornata del campionato Serie A 2019/2020, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Dalle ore 18:00 i tifosi potranno assistere alla partita della Dacia Arena.

Ma c’è anche la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming su PC, smartphone e tablet. Infatti, è a disposizione l’app Sky Go. Altrimenti ci si può abbonare a Now TV, la web TV di Sky che consente di seguire tantissimi appuntamenti.

Dunque, non mancano le opzioni per guardare Udinese-Milan. Da ricordare che anche per la stagione 2019/2019 per vedere la Serie A non basterà abbonarsi a Sky Sport. Infatti, in ogni giornata tre partite verranno trasmesse dalla piattaforma DAZN: sabato alle 20.45, domenica alle 12.30 e domenica alle 15.00 (una gara).

