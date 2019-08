La straordinaria vittoria di Lodi del Montepremi da 209 milioni è ormai soltanto un ricordo. Adesso si riparte dal Jackpot di 53,8 milioni. Benvenuti al solito appuntamento con le estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi sabato 24 agosto 2019.

Estrazioni del Lotto e Superenalotto: quando e come giocare

Le estrazioni del Lotto e Superenalotto sono in programma tre volte alla settimana: il martedì, il giovedì ed infine il sabato alle 20:00. Per giocare, basta recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate e puntare sui numeri giusti, compresi ovviamente fra 1 e 90. Questi numeri vengono estratti sulle ruote di dieci città, poi c’è quella Nazionale, esistente dal 2005. Una volta estratto un numero, questo non può più comparire. Le città che rappresentano le ruote del Lotto sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano, Torino e, appunto, Nazionale.

Estrazioni Superenalotto 24 agosto: sestina vincente

COMBINAZIONE VINCENTE

20 36 40 42 63 86

NUMERO JOLLY

17

SUPERSTAR

4

Estrazioni del Lotto sabato 24 agosto

BARI 32 81 76 24 77

CAGLIARI 53 69 16 66 57

FIRENZE 71 67 53 16 76

GENOVA 52 39 6 79 55

MILANO 29 21 69 74 40

NAPOLI 87 71 79 52 19

PALERMO 73 84 49 16 23

ROMA 56 23 14 79 27

TORINO 65 13 80 6 49

VENEZIA 11 13 6 40 65

NAZIONALE 42 56 64 80 26

10eLotto, i numeri vincenti

11 13 16 21 23

29 32 39 52 53

56 65 67 69 71

73 76 81 84 87

Numero Oro: 32

Doppio Oro: 32 81

I 5 simboli di Simbolotto 24 agosto

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia.

Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare.

Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121