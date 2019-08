Oggi si è tenuto il secondo e penultimo appuntamento della settimana e di agosto con le Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto. Quando ci saranno le prossime?

Questa sera, giovedì 29 agosto 2019, si è tenuto il secondo appuntamento della settimana con le Estrazioni del Lotto e Superenalotto. Insieme a questi anche gli altri due giochi: il 10eLotto e il nuovissimo Simbolotto, diffuso soltanto qualche settimana fa. Un altro modo per riuscire a vincere una cifra importante e dare una svolta alla propria vita.

Il Jackpot attuale della sestina vincente del Superenalotto si aggira intorno ai 57 milioni. Nelle prossime ore si saprà se qualcuno è riuscito a vincere per la seconda volta in questo mese. Ad agosto, infatti, si è verificata la vincita della somma più alta di sempre: 209 milioni a Lodi qualche settimana fa. Una vittoria davvero incredibile e che ha tenuto in allerta l’Italia intera.

Per scoprire quali numeri sono stati estratti oggi, date un’occhiata al link qui sotto:

>> ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO E SIMBOLOTTO DI MARTEDI 27 AGOSTO <<

Estrazioni Lotto e Superenalotto: il prossimo appuntamento

Evento di oggi in archivio, è già tempo di pensare al prossimo, cioè il numero 105 del 2019, in programma sabato 31 agosto 2019. L’appuntamento, come sempre, è alle 20:00 e MilanLive.it lo seguirà in diretta con voi. Potrete così vedere se siete stati fortunati o meno.

Come sempre, le Estrazioni del Lotto e Superenalotto si tengono tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. Sempre alle ore 20:00. Dopo quelle di sabato 31 agosto, ci sarà l’evento di martedì 3 settembre, il primo del nuovo mese e anche della nuova settimana.

ATTENZIONE!

Il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare. Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121