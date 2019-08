Dove vedere Milan-Brescia in diretta tv e streaming. Partita in programma sabato 31 agosto 2019 alle ore 18:00 a San Siro.

Udine è già alle spalle. Il Milan deve dimenticare la partita d’esordio e ripartire dal Brescia, gara in programma sabato 31 agosto 2019 alle 18:00, a San Siro. Previsti circa 60mila spettatori per il debutto in casa della squadra di Marco Giampaolo.

Sarà molto importante partire subito forte e aumentare l’autostima dei ragazzi. Le Rondinelle hanno vinto nella prima partita di campionato 1-0 a Cagliari e questo ha dato molta fiducia agli uomini di Eugenio Corini. Squadra molto interessante ma orfana ancora di Mario Balotelli, che sta recuperando la miglior condizione. Ma sono davvero tanti i giocatori da tenere d’occhio. Su tutti… Alfredo Donnarumma, che sogna di punire il suo omonimo Gianluigi.

Milan-Brescia, dove vederla in diretta tv e streaming

Milan-Brescia, le probabili formazioni

Giampaolo aveva annunciato nel post-Udine che avrebbe cambiato qualcosa. Stando alle ultime indiscrezioni, si passa da un 4-3-1-2 ad un 4-3-2-1, quindi con due trequartisti dietro l’unica punta.

In questo modo il mister cerca di dare maggior centralità a Krzysztof Piatek. A meno di colpi di scena, sarà confermato Samu Castillejo insieme a Jesus Suso nei due dietro. A centrocampo debutto dal primo minuto per Ismael Bennacer in cabina di regia. Kessie a destra e a sinistro ballottaggio fra Paquetà e Calhanoglu. La difesa è invece la solita.

Per quanto riguarda il Brescia, Corini confermerà la stessa formazione che ha battuto il Cagliari domenica scorsa. A guidare l’attacco ovviamente Donnarumma con Ayé al suo fianco. A centrocampo Sandro Tonali centrale con l’ottimo Bisoli a destra e Dessena a sinistra.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paquetà (Calhanoglu); Suso, Calhanoglu (Castillejo); Piatek. All.: Giampaolo

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma. All.: Corini

