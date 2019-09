La terza giornata di Serie A è alle porte dopo la sosta per le Nazionali. Il Milan affronterà l’Hellas Verona al Marcantonio Bentegodi in una trasferta storicamente difficile.

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A si prepara a tornare in campo. Il Milan giocherà contro l’Hellas Verona domenica 15 settembre 2019 alle 20.45 al Marcantonio Bentegodi.

Sconfitta contro l’Udinese al debutto per 1-0, poi la vittoria di misura a San Siro contro il Brescia con la rete di Hakan Calhanoglu. Un successo importante perché ha dato morale ad un ambiente preoccupato dal pessimo esordio alla Dacia Arena. Ma la prestazione della squadra non ha convinto pienamente il pubblico del Giuseppe Meazza, che però ha risposto come sempre presente con 60mila presenze.

Serie A, Verona-Milan: diretta tv e streaming

Verona-Milan, come già detto, è in programma domenica 15 settembre 2019 alle ore 20.45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà alle 20:00 con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Per quanto riguarda lo streaming, invece, non c’è la possibilità di vedere la partita su DAZN. Gli abbonati Sky possono usufruire della diretta streaming su PC, smartphone e tablet tramite l’applicazione Sky Go. Altrimenti ci si può abbonare a Now TV, la web TV di Sky che consente di seguire tantissimi appuntamenti.

L’ultima partita del Milan, quella contro il Brescia, fu trasmessa da DAZN, adesso invece la palla passa a Sky Sport. Come ogni settimana, almeno tre partite saranno visibili soltanto sulla piattaforma streaming che di recente è sbarcata con un proprio canale sul satellite. Una novità molto importante per tutti gli abbonati.

Verona-Milan sarà una partita molto importante per il campionato rossonero. Probabilmente ci sarà il debutto dell’ultimo arrivato Ante Rebic, preso il 2 settembre scorso allo scadere del calciomercato. Non c’è più André Silva, titolare a sorpresa col Brescia, passato all’Eintracht proprio nel merito dell’affare Rebic.

Milan su Sky o DAZN: il programma dalla 3ª alla 16ª giornata