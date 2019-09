Ieri a Milanello giornata di colloqui per Lucas Paquetà. Prima il confronto con Marco Giampaolo, poi quello con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Non è un momento facile per Lucas Paquetà, finito al centro di qualche critica dopo Hellas Verona-Milan. Non solo non è piaciuta la sua prestazione in campo. Infatti, non è stata gradita neanche la sua frecciatina a Marco Giampaolo su Instagram.

Nella giornata di ieri c’è stata la ripresa degli allenamenti in vista del derby, dunque inevitabile un confronto tra il brasiliano e l’allenatore. Il chiarimento tra i due c’è stato, dopo che Giampaolo aveva parlato a tutto lo spogliatoio per fare il punto della situazione. Il faccia a faccia non è stato caratterizzato da toni duri ed è durato poco, concludendosi con una stretta di mano pacifica.

News Milan: Maldini ha parlato con Paquetà

Il tecnico del Milan ha grande fiducia in Paquetà, lo ritiene un talento molto dotato tecnicamente e importante per la squadra. Tuttavia, pensa che debba essere meglio disciplinato tatticamente e che in certe occasioni debba giocare in maniera più concreta capendo quando è il caso di lasciarsi andare a qualche giocata leziosa. Questo intende il mister quando dice che deve essere “meno brasiliano”.

Come spiegato dal quotidiano Tuttosport, Paquetà aveva il volto sereno dopo il colloquio con Giampaolo. E ha avuto modo di confrontarsi anche con Paolo Maldini e Frederic Massara successivamente. Ma con i due dirigenti il centrocampista brasiliano ha parlato soprattutto di aspetti tecnici, si è andati rapidamente oltre l’argomento “social network”.

Il giocatore ha capito l’errore e non a caso non ha subito alcuna multa. Adesso vedremo se Giampaolo lo impiegherà come titolare sabato nel derby Milan-Inter. L’ex Flamengo in questi giorni di allenamento dovrà convincere il mister a schierarlo dal primo minuto.

Ag. Biglia: “Vuole chiudere la carriera al Milan. Rinnovo? Nessun summit”