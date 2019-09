Dove vedere il derby Milan-Inter? Qui tutte le informazioni necessarie su come vedere la partita in diretta tv e anche streaming legale.

Siamo soltanto alla quarta giornata di Serie A ma il calendario già propone la sfida più attesa. Milan–Inter si gioca sabato 21 settembre alle 20:45 ovviamente a San Siro. Prima volta per entrambi gli allenatori: Marco Giampaolo e Antonio Conte.

Le due squadre vivono momenti diversi. Il Milan ha conquistato sei punti in tre gare, ma non convince sul piano del gioco; L’Inter finora sembrava già inarrestabile, invece in Champions League sono venuti fuori i limiti della squadra. Sicuramente i nerazzurri sono favoriti in questo momento perché hanno maggiori certezze, ma il Diavolo avrà finalmente modo di confrontarsi con un avversario che non si chiuderà in difesa. C’è curiosità anche sulle formazioni, con Giampaolo che ormai ci ha abituato a sorprese dell’ultimo minuto. Ma dove vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming?

Come vedere il derby Milan-Inter

Milan–Inter è il derby più famoso al mondo e il più incredibile. Milano vive questa partita con grande intensità: una rivalità storica e inconfondibile. Si gioca ovviamente in un San Siro che va verso il tutto esaurito: ancor prima di Verona–Milan, la società rossonera aveva fatto sapere di aver già venduto 60mila tagliandi.

Chiaramente è possibile vedere la partita anche in tv o sui propri dispositivi mobile. La gara infatti sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (DAZN). Per chi non si è ancora iscritto, ricordiamo che la piattaforma è gratis per un mese intero (gratis per un mese intero). Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio oppure no. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN (DAZN).



Sconsigliamo l'uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione, tra i più utilizzati vi segnaliamo il sito Rojadirecta sito molto noto ma che spesso si corre il rischio ti ritrovarsi problemi ai vostri pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice click.

Canale DAZN su Sky: debutto con il derby Milan-Inter

Da domani sarà finalmente attivo il canale DAZN1 su Sky. Dopo una lunga trattativa, le due aziende sono arrivate ad un accordo qualche settimana fa. Gli utenti di Sky hanno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento DAZN online sul sito Fai da Te di Sky, ma solo quelli in possesso di: Sky Q, MySkyHD o Sky HD. Vi ricordiamo che chi è cliente da almeno tre anni avrà il canale della piattaforma streaming gratis.

Un’iniziativa importante questa perché permette al cliente di avere tutto il calcio disponibile (Serie A, Premier League, Champions League, Europa League, Liga Santander, Ligue 1, Bundesliga) in una sola piattaforma. In più, essendo collegato al satellite, non dovrebbero esserci più problemi di buffering e ritardi più volte segnalati nell’ultimo anno dagli utenti DAZN.

Sky o DAZN? Il programma della 3a giornata di Serie A

Come sempre il week-end di Serie A si divide fra Sky e DAZN. Sette partite sono trasmesse in esclusiva dall’emittente satellitare, mentre la piattaforma streaming, disponibile quest’anno per la seconda stagione, ne manderà in onda tre. In questo week-end, una delle tre è proprio il derby Milan–Inter. Ora vediamo insieme qual è il programma completo delle partite e dove vederle.

Si comincia venerdì sera con Cagliari-Genoa e si finisce con Lazio-Parma di domenica sera, posticipo delle 20.45. Oltre al derby di sabato sera non ci sono altre partite di cartello. Sfide semplici per la Juventus e per il Napoli, impegnate rispettivamente contro Verona in casa e Lecce al Via del Mare. Difficile partita per la Roma, invece, contro l’ottimo Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Venerdì 20 settembre

Cagliari-Genoa ore 20.45 – SKY

Sabato 21 settembre

Udinese-Brescia ore 15.00 – Sky

Juventus-Verona ore 18.00 – Sky

Milan-Inter ore 20.45 – DAZN

Domenica 22 settembre

Sassuolo-SPAL ore 12.30 – DAZN

Bologna-Roma ore 15.00 – Sky

Lecce-Napoli ore 15.00 – DAZN

Sampdoria-Torino ore 15.00 – Sky

Atalanta-Fiorentina ore 18.00 – Sky

Lazio-Parma ore 20.45 – Sky

Milan-Inter, no al restyling di San Siro: i documenti ufficiali