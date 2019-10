Estrazione Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto, segui live le estrazioni della sestina. Qui i numeri estratti di sabato 12 ottobre 2019.

Carissimi amici di Milanlive.it vi presentiamo le Estrazioni del Lotto, Simbolotto e Superenalotto di oggi giovedi 10 ottobre 2019.Lotto e SuperEnalotto tornano di nuovo a far parlare di se: stasera torna il l’atteso appuntamento trisettimanale.

Estrazione Lotto e SuperEnalotto

Il ‘6’ riparte la sua ascesa verso nuovi jackpot e anche se giovedi scorso non si è fatto “6”, c’è stato spazio per il ‘5’ centrato da sei fortunati che hanno portato a casa 31 mila euro ciascuno.

L’ultimo “6” infatti è stato centrato lo scorso 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma. Rispondeva alla cifra super di 66.4 milioni di euro. Subito dopo il più alto della storia, tra l’altro centrato poco dopo un mese, infatti è al 13 agosto, che risale al jackpot appunto di 209 milioni di euro riscosso pochi giorni fa dal fortunato vincitore.

Estrazione SuperEnalotto 10 ottobre 2019

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 5 33 40 45 79 90

Numero Jolly 78

SuperStar 4

Estrazioni del Lotto di oggi 10 ottobre ore 20:00

BARI 65 26 83 8 30

CAGLIARI 13 68 20 79 24

FIRENZE 38 5 18 30 45

GENOVA 87 79 39 4 53

MILANO 66 71 79 3 15

NAPOLI 43 85 47 50 78

PALERMO 56 4 89 71 37

ROMA 78 53 5 90 28

TORINO 34 10 70 28 33

VENEZIA 50 67 48 77 37