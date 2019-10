Estrazioni del Simbolotto, Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedi 17 ottobre 2019

Carissimi amici di MilanLive.it come di consueto siamo qui per proporvi tutti in numeri estratti di vostro interesse per quel che riguarda le estrazioni del Superenalotto, Simbolotto e Lotto di oggi, giovedi 17 ottobre 2019.

Estrazione Superenalotto e lotto di oggi giovedì 17 ottobre, il montepremi è arrivato a 18.800.000 euro.

Ecco i numeri della estrazioni del Lotto di oggi:



Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia

Estrazione simbolotto oggi giovedì 17 ottobre

Ruota di Roma: