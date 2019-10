Le Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi sabato 26 ottobre 2019. Scopri insieme a noi in diretta se hai vinto!

Terzo appuntamento di questa settimana con le Estrazioni del Lotto e Superenalotto. L’evento, come sempre in programma alle 20:00, sarà in diretta live qui su MilanLive.it.

Come sempre tantissimi italiani parteciperanno all’estrazione di oggi con la speranza di portare a casa soldi che possono realmente cambiarci la vita.

Oltre a Lotto, Superenalotto e 10eLotto, c’è anche l’ultimo gioco del Simbolotto. Quindi c’è un’opzione in più per riuscire a portare a casa una bella vincita.

Estrazioni del Lotto e Superenalotto: quando e come giocare

Le estrazioni del Lotto e Superenalotto sono in programma tre volte alla settimana: il martedì, il giovedì ed infine il sabato alle 20:00. Per giocare, basta recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate e puntare sui numeri giusti, compresi ovviamente fra 1 e 90. Questi numeri vengono estratti sulle ruote di dieci città, poi c’è quella Nazionale, esistente dal 2005. Una volta estratto un numero, questo non può più comparire. Le città che rappresentano le ruote del Lotto sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano, Torino e, appunto, Nazionale.

Estrazioni Superenalotto di oggi sabato 26 ottobre: sestina vincente

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 8 12 13 14 51 83

Numero Jolly 74

SuperStar 1

Estrazioni del Lotto sabato 26 ottobre



BARI 6 83 70 4 24

CAGLIARI 19 13 57 16 5

FIRENZE 44 79 41 54 26

GENOVA 17 25 23 53 59

MILANO 52 1 18 35 5

NAPOLI 73 43 69 22 85

PALERMO 61 20 9 68 69

ROMA 19 23 70 22 83

TORINO 82 75 48 23 44

VENEZIA 85 38 55 57 51

NAZIONALE 1 82 79 71 85

10eLotto, i numeri vincenti

1 6 13 17 19

20 23 25 38 43

44 52 61 70 73

75 79 82 83 85

Numero Oro 6

Doppio Oro 6 83

I 5 simboli di Simbolotto sabato 26 ottobre



RUOTA DI ROMA

26-ELMO

22-BALESTRA

7-VASO

35-UCCELLO

27-SCALA

Lotto e Superenalotto: prossime estrazioni

Quello di oggi è soltanto il primo appuntamento di questa settimana con le Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto. Il prossimo evento, sempre alle 20:00, è in programma martedi 29 ottobre 2019.

ATTENZIONE:

il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare. Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121