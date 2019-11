Taylor Mega è una delle influencer più seguite su Instagram. Sempre al centro dell’attenzione dei giornali di gossip, in questi giorni si è conquistata spazio anche in tema calcio.

Diletta Leotta, tra le sue foto più intriganti spunta “La Trasparenza” – VIDEO e FOTO

“Se avessi un calciatore preferito sarebbe già mio“, ha dichiarato in una recente intervista. Intanto è pronto il suo calendario per la rivista ‘For Man’ per il 2020. Foto caldissime, un po’ come quelle che pubblica sui suoi social. Proprio in queste ore hanno spopolato i video pubblicati nelle Stories: in uno di questi si trasforma in una vera bomber, con tanto di gol su “calcio di rigore”. Pubblico maschile in visibilio per le seguenti immagini:

Incontenibile anche nei post pubblicati sul suo profilo. Nella stessa location, ecco la foto che ha fatto impazzire i suoi fan. E infatti schizzano subito alle stelle i like per questa meravigliosa ragazza tutta curve e sensualità. Dopo le riviste di gossip e la tv, adesso si parla di lei anche in tema calcio. Una bella notizia per i maschietti che la seguono sui social e che adesso potranno condividere con lei anche questa passione.

Il profilo Instagram di Taylor Mega —> CLICCA QUI

Diletta Leotta “Spiata” da dietro mentre calpesta il manto del San Paolo – VIDEO