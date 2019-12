Estrazioni Lotto | Superenalotto | Simbolotto | sabato 14 dicembre 2019

La estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi sabato 14 dicembre 2019. Segui l’evento in diretta!

Benvenuti all’appuntamento con le estrazioni del lotto di oggi sabato 14 dicembre 2019. Il Jackpot di stasera è di 45,6 milioni. Seguiamo insieme l’ultimo evento di questa settimana che riguarda le estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e il nuovo gioco Simbolotto.

Estrazioni Superenalotto 14 dicembre: sestina vincente

COMBINAZIONE VINCENTE

NUMERO JOLLY

NUMERO SUPERSTAR

Estrazioni del Lotto sabato 14 dicembre

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto, i numeri vincenti

Numero Oro:

Doppio Oro:

I 5 simboli di Simbolotto 14 dicembre

In attesa dell’estrazione

Lotto e Superenalotto: prossime estrazioni

Le Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto sono un evento da sempre molto seguito in tutta l’Italia. Chiuse quelle di oggi e di questa settimana, si pensa già alle prossime, in programma martedì 17 dicembre 2019. Un’altra occasione per portare a casa il Jackpot più ambito dagli italiani. Buona fortuna!

ATTENZIONE:

il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente ponendoti dei limiti da non oltrepassare. Se constati che hai problemi e non riesci a farne a meno, clicca qui: www.giocaresponsabile.it o chiama al numero verde gratuito 800 921 121