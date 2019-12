Milan, a centrocampo idea Schone se parte Biglia

Lasse Schone è un’opzione per il centrocampo nel caso in cui il Milan riuscisse a cedere Lucas Biglia a gennaio. Il danese del Genoa darebbe esperienza e qualità.

Il Milan sta per piazzare il primo colpo del calciomercato invernale: Zlatan Ibrahimovic. Ma il ritorno del 38enne centravanti svedese non sarà l’unico rinforzo per Stefano Pioli.

In base anche alle cessioni che verranno effettuate, la dirigenza proverà ad intervenire in ogni reparto. L’ideale sarebbe prendere alcuni innesti con esperienza, visto che il gruppo attuale è pieno di giocatori giovani. Servirebbero elementi maturi che, oltre a dare un contributo tecnico, lo diano anche a livello di carisma.

Calciomercato Milan, arriva Schone dal Genoa?

A centrocampo il Milan ha Lucas Biglia come calciatore esperto che fa da guida a compagni più giovani, però non basta. Anche perché l’ex Lazio ha ormai perso i gradi di titolare ed è diventato la riserva di Ismael Bennacer. L’argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e sicuramente lascerà Milanello.

Alla società non dispiacerebbe riuscire a cederlo già a gennaio, seppur non sia facile trovare qualcuno che investa qualche milione nel cartellino e garantisca a Biglia l’attuale ingaggio da 3-3,5 milioni di euro netti annui. Se il Milan riuscisse a liberarsene, un centrocampista che potrebbe eventualmente arrivare è Lasse Schone.

Secondo i colleghi di calciomercato.com, il 33enne danese potrebbe lasciare il Genoa nella sessione invernale del calciomercato. Dopo le tante buone stagioni trascorse nell’Ajax, in Liguria ha un po’ faticato a causa delle difficoltà generali della squadra rossoblu. L’ultimo posto nella classifica del campionato dice tutto dell’annata del Grifone.

Schone ha ancora parecchi estimatori, sia in Italia che all’estero. Oltre al Milan, anche il Napoli lo sta valutando come opzione per la propria mediana nel caso in cui non arrivasse Lucas Torreira dall’Arsenal. Un’operazione low cost, visto che il danese è approdato al Genova per circa 1,5 milioni di euro e può partire per una cifra simile.

Ibrahimovic a Milano il 2 gennaio: esordio in Milan-SPAL?