SPAL-Milan, la conferenza stampa di Pioli – LIVE

E’ giorno di vigilia e dunque di conferenza stampa per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan parlerà prima della gara di Ferrara.

Neanche il tempo di esultare per la vittoria nello scontro diretto con la Roma. Il Milan si rituffa nel campionato e domani affronterà in trasferta la SPAL, in un match da vincere a tutti i costi per dare continuità al cammino rossonero.

Stefano Pioli alle ore 14 di oggi parlerà in conferenza stampa da Milanello, anticipando i temi della gara. Seguite qui il LIVE:

SPAL-Milan, le parole di Pioli in conferenza stampa

Si comincia con i rimpianti per la classifica stagionale: “Se non siamo riusciti in passato ad ottenere risultati è per qualche mancanza. Eravamo all’inizio del percorso, per avere crescita ci vuole tanto tempo. All’andata i ragazzi avevano abitudini tattiche diverse, per portare avanti le nostre idee ce n’è voluto. Ma non è il momento di guardarci indietro, abbiamo un tour de force da 30 punti a disposizione”.

L’obiettivo di fine stagione: “Media da 2 punti a partita è ottima. Abbiamo ripreso il campionato da dove ho cominciato io all’andata. Bisogna fare di più, 2 punti a partita è un buon risultato. Non so se sarà sufficiente per l’Europa, non è facile fare previsioni. Si gioca tanto e spesso, dobbiamo affrontare partita dopo partita con convinzione”.

(continua)