Milan-Parma, la conferenza stampa di Pioli – LIVE

Giorno di conferenza stampa per mister Stefano Pioli. L’allenatore rossonero alle 14 risponderà alle domande dei cronisti.

Giorno di vigilia e giorno di conferenza stampa in casa Milan. I rossoneri domani affrontano il Parma a San Siro, per la 33.a giornata di campionato.

Stefano Pioli come di consueto risponderà alle ore 14 di oggi alle domande dei cronisti in sala stampa a Milanello, anticipando i temi di un match importante e delicato.

Milan-Parma, la conferenza di Pioli

Si comincia del calendario rossonero: “Sono i punti che fanno la differenza, dobbiamo aggiungere punti importanti in classifica se vogliamo tornare in Europa. Stessa concentrazione con tutti, il Parma è un avversario difficile, ha belle qualità, dovremo essere preparati”.

Sugli impegni ravvicinati: “Sarebbe un errore partire per noi da zero ogni partita. Abbiamo costruito un’idea, una mentalità su come fare le partite. Partiamo sempre su quello che abbiamo fatto di buono, abbiamo la nostra mentalità che ci ha potato a risultati importanti. Dobbiamo continuare su questo trend. 6 partite in 18 giorni ci diranno chi siamo”.

Sugli elogi di Paolo Maldini: “Quando le persone che ci vedono lavorare danno giudizi positivi fa piacere. Sono contento del lavoro che facciamo, dello staff. Ci stimola e dobbiamo continuare così”.

(continua)