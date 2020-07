Calciomercato Milan, spunta una nuova concorrente per Florentino

Si complica la corsa a Florentino Luis per il Milan. Il club rossonero ora deve fare i conti con il Leeds, che si è inserito e vuole portare il centrocampista del Benfica oltremanica.

Florentino Luis (©Getty Images)Il Milan segue Florentino Luis da tempo. Il centrocampista del Benfica piace molto alla dirigenza rossonera, che però pensava di trovare la strada spianata nella corsa al giocatore. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, invece, il ventenne portoghese interessa anche al Leeds, neopromosso in Premier League.

I contatti tra il Milan e il Benfica sono iniziati da febbraio e sono proseguiti in questi mesi, con i rossoneri disposti a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto. I lusitani però non si schiodano dai 25 milioni richiesti e non accettano formule diverse. Il club rossonero continua a monitorare la situazione, che ora diventa molto più complicata.

Il Benfica potrebbe sfruttare a suo favore il nuovo interesse del Leeds per alzare il prezzo. Da oltremanica non è ancora partita alcuna offerta, ma nelle prossime settimane quello che oggi è un semplice sondaggio potrebbe diventare qualcosa di più concreto.

MILAN, GALLIANI HA INCONTRATO IBRA