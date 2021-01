Coppa Italia, Milan: il possibile avversario ai quarti se elimina il Torino

Il Milan debutta in Coppa Italia contro il Torino negli ottavi. Vi sveliamo il possibile avversario dei rossoneri con la qualificazione al prossimo turno.

Il match tra Milan e Torino inaugura il programma degli ottavi di finale dell’edizione 2020-21 della Coppa Italia. Partita a eliminazione diretta. In caso di parità al 90°, si va ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Si gioca, dunque, per il passaggio tra le migliori otto della competizione in una porzione di tabellone alquanto competitiva.

Chi passa tra Milan e Torino affronterà, infatti, nei quarti di finale, la vincente di Fiorentina-Inter, match in programma mercoledì 13 gennaio alle ore 15 allo stadio Franchi. Nell’eventuale semifinale poi ad attendere l’eventuale qualificata ci sarà chi passa tra Juventus-Genoa e Sassuolo-Spal.

Coppa Italia, quando si giocano i quarti di finale

I quarti di finale della Coppa Italia 2020-21 si disputeranno tra il 26 e il 27 gennaio sempre con match ad eliminazione diretta in un calendario molto compresso che prevede poi il 3 febbraio le semifinali di andata e il 10 quelle di ritorno.

Di seguito gli ultimi precedenti del Milan con le potenziali avversarie nei quarti di finale. Con l’Inter, l’ultimo Derby valido per la competizione si è disputato nel dicembre 2017. A vincere furono i rossoneri, allenati da Gattuso, con il gol di Cutrone nei tempi supplementari per l’1-0 finale. Vittoria che valse al Milan il passaggio nella semifinale con la Lazio, superata ai rigori all’Olimpico dopo il doppio 0-0 tra andata e ritorno. Con la Fiorentina, invece, un incrocio in Coppa Italia manca dall’edizione 2000-01 nella quale i viola, poi vincitori del trofeo, si imposero in semifinale (2-2 all’andata a San Siro; 2-0 al Franchi).