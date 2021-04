LIVE | Superlega verso lo scioglimento. United, Woodward si dimette

Dall’Inghilterra fonti autorevoli svelano che il Chelsea e il Manchester City vogliono già lasciare la Superlega. Colpo di scena inatteso.

Aggiornamento 20:55 – Secondo quanto riportato da TalkSPORT, Ed Woodward si sarebbe dimesso da presidente del Manchester United dopo che si è sciolta la Superlega.

BREAKING: Ed Woodward has resigned as chairman of Manchester United. Woodward’s decision comes after the backlash over the European Super League. – talkSPORT sources understand 📻 Listen → https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/gNcRfW5xdp — talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021

Aggiornamento 20:47 – Tuchel ai microfoni di Sky: “Ritiro? Io non so nulla delle decisioni del club. Posso darti la mia opinione personale e credo che sarà sicuramente una competizione super competitiva“.

Aggiornamento 20:44 – Nuove clamorose indiscrezioni dall’Inghilterra: secondo Sky Sport UK, a Chelsea e City si starebbero aggiungendo anche Arsenal, Manchester United e Liverpool.

Aggiornamento 20:33 – Dall’Inghilterra continuano ad arrivare indiscrezioni sul possibile scioglimento della Superlega. Secondo TalkSPORT, stasera potrebbe esserci un incontro fra i 12 club fondatori per decidere di chiudere il progetto.

Aggiornamento 20:30 – Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, anche l’Atletico Madrid starebbe pensando seriamente di chiamarsi fuori dalla competizione. Un terremoto clamoroso!

It’s not just the English teams rapidly pulling out… senior sources at Atletico Madrid tell me they are OUT, too. — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 20, 2021

La Superlega è appena nata e può già perdere due dei dodici club fondatori. Infatti, dall’Inghilterra giunge un’indiscrezione clamorosa.

Il giornalista Dan Roan della BBC ha rivelato che il Chelsea sta preparando la documentazione per ritirarsi dalla neonata competizione. Non è ancora noto il motivo di tale scelta sorprendente, ma potrebbe essere legata alla presa di posizione dei tifosi Blues.

Si attendono conferme ufficiali su questa decisione del Chelsea. Intanto anche Sky Sports UK ha dato la stessa indiscrezione della BBC, quindi è possibile che sia vero quanto emerso. Sarebbe certamente un colpo di scena, dato che la Superlega è stata appena annunciata e perde un membro fondatore dopo pochi giorni.

Esistono anche dei rumors riguardanti il Manchester City, che starebbe pensando di effettuare la stessa mossa del Chelsea. Il giornalista Martin Lipton del tabloid The Sun ha spiegato che i citizens hanno comunicato di non voler più fare parte del progetto Superlega.

BREAKING

I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL — Dan Roan (@danroan) April 20, 2021